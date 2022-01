Morto a 91 anni l’ambasciatore Francesco Paolo Fulci, era nato a Messina

21 Gennaio 2022 23:21

Francesco Paolo Fulci si è spento a 91 anni dopo una lunga carriera diplomatica

L’ambasciatore Francesco Paolo Fulci è deceduto a 91 anni. Fulci era nato a Messina nel 1931. E’ stato in importanti capitali come Tokyo, Parigi, Mosca, dal 1976 al 1980 e’ stato capo della Segreteria del presidente del Senato Amintore Fanfani e nella prima meta’ degli anni ’80 ambasciatore d’Italia in Canada per poi diventare Rappresentante permanente d’Italia alla Nato a Bruxelles. Segretario generale italiano del Comitato esecutivo italiano per la sicurezza e l’intelligence (CESIS) dal maggio 1991 all’aprile 1993, Fulci venne poi nominato Rappresentante permanente d’Italia alle Nazioni Unite. Ruolo che ha ricoperto fino al 1999. L’ambasciatore Fulci era in pensione dal 2000. Alle Nazioni Unite, in collaborazione con gli ambasciatori d’Egitto, Messico e Pakistan, ha fondato, tra l’altro, il cosiddetto ‘Coffee Club’, un gruppo di Paesi, nato nel 1995, per opporsi all’aumento dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e per favorire invece l’ampliamento dei seggi non permanenti. Una linea ripresa poi dal gruppo ‘Uniting for Consensus’.