Reggio Calabria, dolore a Villa San Giovanni: morto il 25enne Federico Ferri

9 Gennaio 2022 17:51

La dolorosa notizia è appresa dai numerosi messaggi di cordoglio dedicati sui social

Le città di Reggio Calabria e Villa San Giovanni si stringono nel dolore per l’improvvisa morte di Federico Ferri. A darne notizia è la pagina Centro Giovanile Salesiano Vsg: “Uniti con la preghiera al dolore della famiglia del nostro caro Federico. Sempre col sorriso, un sorriso per tutti”. Il giovane si è spento all’età di 25 anni e tutti lo ricordano proprio per il suo carattere gioviale e per la sua immensa capacità di regalare un sorriso.

“Dovrebbero essere gli alunni a ricordare i loro maestri che non ci sono più. La scomparsa di Federico inverte quest’ordine naturale e pone me di fronte al suo ricordo. E il ricordo è quello di un alunno speciale perché opponeva alla sua condizione una grande forza d’animo. Caparbio, ma sempre con un aperto sorriso sul volto; cordiale, ma pungente nei suoi giudizi. Tifoso di calcio era sempre pronto a cogliere i suggerimenti e a leggerti in faccia se durante una verifica stava andando bene o doveva modificare qualcosa. Nelle foto lo ricordo nella gita a Vienna, sempre in prima fila pronto a soddisfare le sue curiosità o ad affrontare una partita a carte per ingannare il tempo. Un grazie e un saluto a te Federico, un abbraccio di solidarietà e vicinanza alla famiglia che sempre l’ha supportato. Ciao Fede!!”, scrive un suo ex professore.