Morte Sassoli, eurodeputato tedesco shock: “finalmente questo bastardo se n’è andato”

12 Gennaio 2022 22:27

Messaggio shock da parte di un eurodeputato tedesco, che ha “esultato” per la morte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli

Un messaggio scioccante, in una chat privata, filtrato però all’esterno. E’ quello dell’eurodeputato di Alternative fuer Deutschland Nicolaus Fest, che avrebbe “esultato” in un gruppo whatsapp per la morte di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo morto ieri: “Finalmente questo bastardo se n’è andato”, il messaggio dell’eurodeputato, secondo quanto riportato dall’emittente tedesca Ard. Nicolas Feust, oltre a non aver smentito, sostiene che “l’immagine che viene data di Sassoli nei necrologi è incompleta” e accusa lo il giornalista di avere ‘coperto’ alcuni presunti scandali legati ad alcuni eurodeputati. Presunti scandali che “possono essere commentati in una chat interna con parole chiare. E’ spiacevole che degli screenshot di comunicazioni interne siano filtrati” all’esterno.