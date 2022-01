Morte Sassoli, il cordiglio del presidente del consiglio regionale della Calabria

11 Gennaio 2022 19:36

Il cordoglio del presidente del consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso per la morte del presidente David Sassoli

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è morto la notte scorsa presso il Centro di Riferimento oncologico di Aviano (Pordenone), dove era ricoverato dal 26 Dicembre per complicazioni dovute a una disfunzione del sistema immunitario. In una nota il presidente del consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, scrive: “esprimo il cordoglio del Consiglio regionale della Calabria per l’improvvisa scomparsa del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, lucido e appassionato interprete di un’Europa al servizio dei cittadini e di cui le Assemblee legislative regionali, attraverso il Comitato delle Regioni, sono parte organica e significativa”.