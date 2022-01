Reggina, dramma per l’ex amaranto Ivano Giovanni Guerra: morto il nipote in un incidente stradale

28 Gennaio 2022 17:51

Dramma per l’ex centrocampista della Reggina Ivano Giovanni Guerra: morto il nipote in un incidente stradale. Il cordoglio del club amaranto e della nostra redazione

Una tragedia ha sconvolto la famiglia di Ivano Giovanni Guerra, ex centrocampista della Reggina tra i protagonisti della “banda Scala” (in riva allo Stretto dal 1986 al 1989, per lui 83 presenze e 4 gol). Guerra ha infatti perso il nipote. Aveva 19 anni ed è rimasto coinvolto in un incidente stradale qualche giorno fa. Il club amaranto “si stringe, con profonda commozione e cordoglio, all’indimenticabile ex calciatore Ivano Giovanni Guerra, per la prematura scomparsa del nipote. Possa giungere a Ivano e alla sua famiglia il nostro più sincero abbraccio in un momento così difficile”, si legge nella nota ufficiale. Anche la redazione di StrettoWeb si unisce all’ex calciatore lombardo e alla famiglia ed esprime le più sincere condoglianze.