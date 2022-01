Monza-Reggina 0-0 LIVE: è iniziata la sfida!

22 Gennaio 2022 14:00

Si scende in campo oggi per Monza-Reggina, 20ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: la diretta su StrettoWeb con le formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine match, sintesi e ricco post partita. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Brianteo

E’ giunto al giro di boa il campionato di Serie B, si riparte dalla prima giornata di ritorno con Monza-Reggina. Ambizioni d’alta classifica per i padroni di casa che cercano una vittoria per restare agganciati al trenino delle squadre in lotta playoff. Non disponibile il neo acquisto Leonardo Mancuso, e insieme a lui Pirola, Brescianini, Scozzarella e Machin, ancora impegnato in Coppa d’Africa. Dal canto suo anche il tecnico Mimmo Toscano deve sopperire alle assenze di Rivas, Stavropoulos, Menez (possibile partente nel mercato di gennaio) e dello squalificato Bianchi. Gli amaranto devono assolutamente fare punti per ritrovare tranquillità e iniziare a recuperare il terreno perso nelle ultime giornate. Si attende quindi una sfida molto interessante, non resta che seguire la diretta testuale su StrettoWeb con cronaca live, aggiornamenti in tempo reale e ricco post partita.

Monza-Reggina: la cronaca in diretta

1′ Comincia la sfida, l’arbitro Camplone dà il fischio d’inizio. E’ la Reggina a muovere il primo possesso.

PRIMO TEMPO

Monza-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Monza-Reggina, gara valida per il ventesimo turno del campionato di Serie BKT. Di seguito le due formazioni:

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Marrone, Sampirisi; D’Alessandro, Colpani, Mazzitelli, Barberis, Carlos Augusto; Valoti, Mota Carvalho. A disposizione: Sommariva, Caldirola, Gytkjaer, Pedro Lopes, Favilli, Siatounis, Ramirez, Antov, Paletta, Molina, Vignato, Ciurria. Allenatore: Giovanni Stroppa

Reggina (4-2-3-1): Turati; Adjapong, Loiacono, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Ricci, Cortinovis, Bellomo; Montalto. A disposizione: Aglietti, Micai, Amione, Cionek, Giraudo, Lakicevic, Ejjaki, Gavioli, Laribi, Denis, Galabinov. Allenatore: Domenico Toscano

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara. Assistenti: Alessandro Giallatinin di Roma 2 e Valerio Colarossi di Roma 2. IV ufficiale: Simone Gauzolino di Torino. VAR: Luigi Nasca di Bari. AVAR: Vittorio Di Gioia di Modena.