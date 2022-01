Messina si colora di rosa: i principali monumenti della città omaggiano il Giro d’Italia 2022

27 Gennaio 2022 12:15

Palazzo Zanca e gli altri monumenti di Messina si colorano di rosa: un omaggio cromatico al Giro d’Italia 2022 che farà tappa nella città peloritana

La stagione del Giro d’Italia 2022 ha preso ufficialmente il via ieri sera con l’illuminazione di rosa su iniziativa dell’Amministrazione comunale e di AMAM della facciata di Palazzo Zanca e di altri monumenti di particolare interesse storico e culturale della città di Messina, che il prossimo 11 maggio ospiterà la quinta tappa. Sono stati illuminati tra gli altri le Fontane Sanatoria, di Largo San Giacomo, Piazza Cairoli e della Stazione Ferroviaria, compresa la scritta “Messina”. Presenti all’accensione di Palazzo Zanca gli Assessori allo Sport Francesco Gallo e al Turismo Enzo Caruso ed il coordinatore del Comitato Tappa Francesco Giorgio insieme ai componenti Paolo Campanella, Lillo La Rosa, Agostino Castiglia, Vincenza Collorà ed Alfredo Finanze.

I lavori di preparazione alla tappa di Messina procedono con celerità; nei giorni scorsi sono stati effettuati i sopralluoghi per verificare le criticità e stabilire tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’intero percorso da Villafranca a Piazza Unione Europea. Il sopralluogo è stato effettuato dai componenti del Comitato Tappa, dal Comandante vicario commissario Giovanni Giardina, che coordinerà la presenza della Polizia municipale per garantire la sicurezza lungo il percorso, e dai funzionari comunali Carmelo Costanzo ed Antonio Loria dei Servizi Manutenzione Strade e Viabilità.