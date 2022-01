Messina: visita a Palazzo Zanca del Direttore Marittimo della Sicilia orientale Contrammiraglio Russo

26 Gennaio 2022 17:32

Messina: la visita del Contrammiraglio è stata una piacevole occasione di dialogo nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali

Il Sindaco Cateno De Luca ha incontrato oggi, mercoledì 26, a Palazzo Zanca, presente l’Assessore Salvatore Mondello, il Contrammiraglio Giancarlo Russo Direttore Marittimo della Sicilia orientale e Capo del Compartimento Marittimo del porto di Catania, accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Messina Capitano di Vascello Andrea Tassara e dal Capitano di Fregata Massimo Ridolfo. La visita del Contrammiraglio è stata una piacevole occasione di dialogo nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali. Il Sindaco e l’Assessore Mondello, competente per delega ai Rapporti con le Forze Armate, hanno confermato la volontà di proseguire la già consolidata attività interistituzionale per operare nell’ottica di uno spirito di collaborazione ad ampio raggio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della collettività. Inoltre è stata evidenziata l’operosità sinergica con gli uomini della Marina Italiana nel periodo di emergenza sanitaria, e in tutte quelle situazioni che necessitano di uno scambio di interventi reciproci per il buon andamento delle rispettive attività. Al termine della visita il Sindaco ha donato all’Alto ufficiale il libro “Viaggiatori a Messina. Diari, spunti e noterelle di visitatori della città del Peloro” di Felice Irrera e il cd “Stati d’Animo; mentre il Contrammiraglio ha ricambiato con il crest della Direzione Marittima di Catania, sua attuale sede di comando.