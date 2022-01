31 Gennaio 2022 10:42

Messina: vandali in azione questa notte all’Istituto San Francesco di Paola, sul luogo la scientifica che sta rilevando le tracce lasciate dai malfattori

Vandali in azione questa notte all’Istituto San Francesco di Paola a Messina. Lo rende noto il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, immediatamente contattato dalla Dirigente dell’Istituto Prof.ssa Giovanna Messina, rammaricata e preoccupata dell’accaduto. Brutta sorpresa stamani dunque per il personale scolastico giunto in loco: danni a materiale didattico e azioni indegne e indecorose come “urinare sui banchi dei piccoli discenti”; a quanto pare i danni maggiori si sono rilevati proprio nell’ala dell’infanzia frequentata dai 3 a 5 anni. Sul luogo la scientifica che sta rilevando le tracce lasciate dai malfattori. Secondo il Consigliere Laimo, occorre “fare qualcosa di concreto, necessario maggior controllo delle forze dell’ordine nelle ore notturne in un’area che se nelle ore diurne è molto frequentata, (non lo è in quelle notturne); inoltre si necessita di un impianto di videosorveglianza. Occorre inoltre intervenire ed insistere sul sociale, tali atti sono figli di disagio socioculturale”, aggiunge Laimo. “Purtroppo non è la prima volta che l’istituto San Francesco di Paola non sia mira di tali atti vandalici, già colpito più volte in passato”, conclude.