Messina: tornano i Concerti dell’Ateneo messinese [DETTAGLI]

27 Gennaio 2022 09:11

Messina: tornano i Concerti dell’Ateneo messinese, giovedì 3 febbraio la serata inaugurale

Tornano I Concerti dell’Ateneo Messinese, con una nuova ed interessantissima stagione, la 32a dalla fondazione; si tratta di un’iniziativa divenuta ormai “storica” non solo per la comunità accademica, ma in generale per l’intera cittadinanza, ponendo così l’Ateneo al centro della vita culturale della nostra città. La stagione 2022 prevede 12 appuntamenti (sempre di giovedì, alle ore 21), che si svolgeranno nella prestigiosa sede istituzionale dell’Aula Magna dell’Università, ad eccezione dello spettacolo inaugurale (3 febbraio), che avrà luogo all’Auditorium Polifunzionale di Papardo, reso ancor più splendente e fruibile grazie ai recenti lavori di ristrutturazione cui è stato sottoposto. Il concerto di inaugurazione della stagione, affidato a The Beaters, una “Beatles Tribute Band” tra le più affermate a livello internazionale; il gruppo proporrà un programma interamente dedicato alle musiche del celebre quartetto di Liverpool, che saranno eseguite con strumenti ed abiti di scena vintage originali, in piena atmosfera anni ’60. Sono previsti CFU per gli studenti che parteciperanno.

PRENOTAZIONI

In occasione della serata inaugurale della XXXII Stagione de “I Concerti dell’Ateneo Messinese”, è stata pervista la possibilità di prenotarsi tramite piattaforma, alla quale si accede dal link: https://www.unime.it/it/concerti. Per consentire la partecipazione in maniera equa agli interessati, sono state create due piattaforme: una per il personale interno e l’altra per l’utenza esterna. Per ogni posto è necessaria una singola prenotazione. Si fa presente che le prenotazioni dei posti si potranno effettuare fino alle ore 09.00 di giovedì 3 febbraio p.v., ma potrebbero chiudersi anticipatamente nel caso in cui si raggiungesse il “tutto esaurito”. Si ricorda che, in ottemperanza alle recenti disposizioni governative, l’accesso in sala sarà consentito solo ai possessori di “Green Pass Rafforzato” (o “Super Green Pass”), attestante l’avvenuta vaccinazione o la guarigione da Covid-19. Pertanto non sarà ritenuto valido il “Green Pass Base” rilasciato in seguito a tampone negativo. È obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP2 per tutta la durata dello spettacolo.