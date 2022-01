Messina: riprendono a gennaio i weekend “fast vax” al centro commerciale Tremestieri [INFO e DETTAGLI]

7 Gennaio 2022 10:36

Messina: anche per questo mese di gennaio riprenderanno i weekend “Fast Vax” al Centro Commerciale Tremestieri

Anche per questo mese di gennaio riprenderanno i weekend “Fast Vax” al Centro Commerciale Tremestieri. Da oggi tutti i venerdì, i sabato e le domeniche dalle 9,00 alle 19,00 con orario continuato sarà possibile effettuare il vaccino anti covid19 nella struttura attrezzata allestista al terzo piano del Centro Commerciale. Il servizio sarà disponibile senza prenotazione. In questo delicato momento sociale la Direzione del Tremestieri insieme all’Ufficio Commissario Emergenza Covid 19 e dall’Asp di Messina ha deciso di venire incontro alle esigenze della cittadinanza ed ha messo a disposizione i propri spazi dove operano medici e sanitari della struttura commissariale. Negli scorsi mesi il servizio è stato molto gradito dalla cittadinanza. Numerosi sono stati infatti gli utenti che hanno deciso di effettuare il vaccino al Centro. Molte sono state le terze dose inoculate soprattutto alla popolazione anziana della zona centro/sud di Messina e significativi sono stati anche i numeri delle prime dosi, risultati che testimoniano il successo dell’iniziativa di alto valore sociale, che in questo momento alla luce anche dei nuovi provvedimenti governativi sarà utile ed opportuna. I prossimi weekend dedicati alla vaccinazione al Centro Commerciale si svolgeranno il: 14-15-16, il 21.22.23 ed il 28,29,30 gennaio.