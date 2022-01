Messina, Razza: “l’Ospedale Piemonte non sarà convertito in centro covid”

12 Gennaio 2022 13:40

Messina, le parole dell’assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza

L’Assessore Regionale alla Salute, Ruggero Razza, su specifica domanda dell’Onorevole Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia all’Ars, ha appena confermato, stamattina 12 gennaio, che l’Ospedale Piemonte di Messina non sarà convertito in Centro Covid. “Sono soddisfatto e mi rallegro della decisione dell’Assessore Razza, il quale, a seguito della mia mozione presentata due giorni fa e dell’interrogazione presentata ieri, e su specifica mia domanda formulata stamattina, ha assicurato personalmente che l’Ospedale Piemonte non sarà convertito in Centro Covid – affermato l’Onorevole Tommaso Calderone – E’ certamente una buona notizia, specialmente per quei pazienti oncologici in attesa di esami o interventi che, nei giorni scorsi, mi avevano manifestato tutte le loro preoccupazioni. Ritengo che il ruolo di un deputato sia quello di occuparsi della sua gente. L’ho detto in più occasioni e non mi stancherò mai di ripeterlo. Il servizio reso al territorio è la mia unica stella polare”.