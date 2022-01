Messina, Politica Donna: la seconda edizione dalle prospettive europee

31 Gennaio 2022 10:31

Il progetto messinese viene finanziato da fondi europei e guarda a un futuro ambizioso per l’impegno politico e civico delle donne

“Eravamo sicuri della qualità del nostro lavoro sviluppato l’anno scorso, e quest’anno abbiamo voluto replicare, con progetti più ambiziosi e incisivi, anche grazie alle partnership con uffici europei come il Centro Europe Direct Nord-est Sicilia, l’EuroDesk Altamura e il patrocinio di Comuni“, così Antonino Mangano, ideatore del progetto “Politica Donna”, giunto alla sua seconda edizione, sovvenzionata da fondi del programma europeo Erasmus+, e sempre supportato dal gruppo composto da Daniela Faccioli, Antonella Sforza e Lavinia Tonello.

Il format precedente viene ripreso, concretizzandosi in un ciclo di workshop tematici destinato a 20 giovani, donne e uomini da tutta Italia, dai 18 ai 30 anni, che verranno guidati da professioniste, volontarie e imprenditrici, per lo più donne, in un percorso di scoperta dei contenuti di vari settori connessi al mondo della politica e dell’impegno civico e sociale. “Tra i temi centrali per l’esperienza formativa e per le sfide della contemporaneità, vi saranno nuovamente le politiche europee, l’europrogettazione, la comunicazione politica e l’imprenditoria femminile“, continua Mangano, “Ma quest’anno potremo contare anche su esperienze dirette di professionalità che lavorano con e nelle istituzioni europee, oltre a ospiti internazionali che si occupano di politiche migratorie e di partecipazione femminile“.

“In quanto hub di competenze, Politica Donna vuole essere un progetto che dia spazio al confronto e allo sviluppo di network tra partecipanti e gruppo organizzatore, facendosi promotore, soprattutto in ambito giovanile, del supporto alle politiche di pari opportunità, contribuendo a stimolare la curiosità e l’impegno femminile nel trovare il proprio spazio nei settori professionali connessi alla politica, oltre a offrire un maggior apporto al dibattito pubblico”, specificano i membri del gruppo.

Sono diversi i nomi che si alterneranno nei sette appuntamenti a cadenza quindicinale, da fine febbraio a fine maggio, che si terranno online nel rispetto delle normative anti-COVID -, ma concludendosi in estate con un evento di due giorni in presenza nel Comune di Villafranca Tirrena.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sulla Pagina Facebook ufficiale Politica Donna, e sull’omonimo profilo Instagram, oltre a poter inoltrare la propria candidatura per la partecipazione all’indirizzo scuolapoliticadonna@gmail.com.