Messina, “La Classe non è… plastica”: all’Istituto Comprensivo “Cannizzaro-Galatti” il primo erogatore di acqua in rete

31 Gennaio 2022 18:25

Un grande passo avanti per incentivare l’eliminazione dei rifiuti plastici ma anche l’utilizzo della risorsa idrica ‘sicura’ che AMAM distribuisce continuamente. Il progetto vedrà le scuole aderenti e la sinergia tra Comune di Messina, MSBC e AMAM

Consegnata oggi alla Dirigente dell’istituto Comprensivo “Cannizzaro – Galatti”, alla presenza dell’Assessore comunale all’Ambiente, Dafne Musolino , del consigliere di amministrazione di AMAM, Salvatore Ruello e del Presidente di Messina Servizi Bene Comune, Giuseppe Lombardo, la prima delle ‘casette’ dell’Acqua che AMAM collocherà nelle scuole aderenti all’iniziativa “LA CLASSE NON E’… PLASTICA”, per incentivare l’utilizzo dell’acqua distribuita attraverso la rete e favorire l’eliminazione dei rifiuti plastici inquinanti .

Dopo una battuta d’arresto dovuta all’Emergenza pandemica da Covid-19, a fine ottobre scorso, l’Azienda Meridionale Acque Messina ha riportato in auge l’iniziativa nata nell’egida della Campagna ministeriale “Plastic Free” e che vede pienamente coinvolti anche il Comune di Messina e Messina Servizi Bene Comune, in un progetto di qualità e di educazione ambientale che mira a incentivare anche nelle scuole cittadine, attraverso vari strumenti e regole, un minor consumo dell’acqua in bottiglia, aumentando e migliorando la fiducia nell’acqua del rubinetto e conseguentemente riducendo il consumo dei materiali plastici impiegati per gli imballaggi e, più specificatamente, in questo caso, incidendo su piano educativo e culturale sulla fascia di età più giovane

“L’occasione di oggi – affermano l’Assessore Musolino e i vertici di AMAM e MSBC – rappresenta un esempio virtuoso di approccio congiunto, di istituzioni diverse ma tra loro fortemente connesse, nel puntare alla qualità del futuro dell’ambiente e delle nuove generazioni”