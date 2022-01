Messina: primo web recruiting day al Ferraris di Pace del Mela

23 Gennaio 2022 15:06

Ancora una volta l’Istituto Ferraris, presieduto dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Cettina Ginebri, si rende promotore di iniziative rivolte ad agevolare il passaggio dai banchi di scuola al mondo del lavoro. Non si ferma, infatti, l’impegno dell’Istituto di Giammoro in favore dei suoi neodiplomati a conferma dell’efficace funzione di ponte tra la scuola e le principali realtà produttive locali e nazionali, consolidatasi nel tempo e frutto della competenza e della dedizione dei docenti. A pochi giorni dal convegno con le aziende del comparto tessile e sartoriale del territorio, l’istituto pacese organizza con la multinazionale Randstad, una tra le più importanti agenzie per il lavoro al mondo, colloqui di selezione per i diplomati nell’indirizzo Servizi Commerciali e Manutenzione e Assistenza Tecnica Meccanica ed Elettronica. L’appuntamento del Recruiting è fissato per lunedì 7 febbraio alle ore 9.30 in modalità videocall per motivi legati alle misure di prevenzione e contenimento dell’attuale emergenza sanitaria. I neodiplomati effettueranno, pertanto, con la prestigiosa agenzia colloqui on line di selezione rivolti all’assunzione immediata. Si tratta di una giornata dedicata al reclutamento di giovani da inserire in un percorso professionale qualificato, fortemente motivante e con grandi prospettive di crescita. “Queste azioni” chiarisce la Dirigente Scolastica, “hanno lo scopo primario di creare una relazione fitta e proficua tra la scuola e il lavoro nonché di promuovere l’occupazione dei nostri allievi. La nostra scuola intende fornire ai giovani validi strumenti di lettura delle principali realtà lavorative locali e nazionali al fine di incidere sulle loro scelte di vita, prossime o future, il proseguimento degli studi o l’accesso immediato al mondo del lavoro”.