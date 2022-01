“Siamo più malati che sani: facciamo il lockdown dei negativi e solo i positivi possono uscire”: l’audio satirico che da Messina è diventato virale su WhatsApp

6 Gennaio 2022 23:41

È diventato virale su WhatsApp un audio della proposta satirica di un cittadino di Messina al Sindaco De Luca: visto che ci sono più positivi che negativi, perchè non fare un lockdown che faccia circolare solo chi ha il Covid?

Aumentano i casi di Covid dovuti alla variante Omicron, un ceppo del virus decisamente più contagioso, ma fortunatamente anche meno letale. Salgono i numeri e l’Italia torna a fare i conti con i cambi di colore delle Regioni. Dalla Sicilia, tornata in zona gialla, è diventato virale un audio che sta circolando su chat e gruppi di WhatsApp. Un uomo si rivolge in dialetto, con chiaro intendo satirico, al Sindaco De Luca con una proposta particolare: visto che ci sono più positivi che negativi, perchè non cambiare le regole del lockdown e, almeno a giorni alterni, permettere di uscire solo a chi ha il virus e tenere in casa i negativi? Un audio chiaramente ironico, tanto nell’idea alla base della proposta quanto nella sua espressione con marcata cadenza dialettale, in grado di strappare un sorriso in un momento difficile.

Di seguito vi riportiamo la parte tradotta, nel video sottostante invece l’originale in dialetto messinese: “scusate, io volevo fare una proposta al sindaco se era possibile. Vedete anche voi, magari… visto che quelli malati siamo di più di quelli sani, non si può fare che quelli sani stanno dentro ed escono quelli malati? Così per prendere un po’ d’aria, una passeggiata… magari a giorni alternati, che ne so! Giorni dispari e giorni pari… io dico, visto che siamo di più noi, a questo punto…“.