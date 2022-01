Botta e risposta Reginaldo-Celic al San Filippo, Messina-Picerno finisce 1-1: tabellino e pagelle

30 Gennaio 2022 16:24

Acr Messina-Picerno, tutti gli aggiornamenti in tempo reale del match del Franco Scoglio: formazioni ufficiali, cronaca live, tabellino e pagelle

Torna a punti il Messina, ma il pari serve a poco. Anzi, serve, ma agli ospiti. Il Picerno strappa un pari al San Filippo dopo una partenza sprint che porta l’ex Reggina Reginaldo al gol (come all’andata): bravo e fortunato il brasiliano, che tira da fuori e trova la deviazione vincente di Fantoni. I padroni di casa reagiscono a fine primo tempo e ad inizio ripresa pervengono al pari, grazie anche agli ingressi dei nuovi arrivi Rizzo e Burgio. Quest’ultimo, che poi si fa male ed è costretto a uscire al 65′, offre un assist fortuito a Celic, che la mette dentro per l’1-1 su corner. L’ultima mezz’ora è tanta stanchezza, squadre lunghe, capovolgimenti di fronte e poche emozioni. Finisce così. Di seguito tabellino, pagelle e cronaca della gara minuto per minuto.

Messina-Picerno 1-1, tabellino e pagelle

MESSINA (3-5-2): Lewandowski 6; Fantoni 5 (dal 46′ Burgio 6.5) (dal 67′ Angileri 6), Celic 6.5, Carillo 5.5; Rondinella 6, Fofana 5 (dal 65′ Marginean 6), Damian 6, Fazzi 6 (dall’85’ Distefano sv), Simonetti 5.5 (dal 46′ Rizzo 6.5); Adorante 6, Balde 6. A disposizione: Fusco, Gonçalves, Konate, Angileri, Giuffrida, D’Amore. Allenatore: Raciti.

PICERNO (4-3-3): Viscovo; Guerra, Allegretto, De Franco, Vanacore; Dettori, Pitarresi (dall’85’ Di Dio), De Ciancio (dal 60′ De Cristofaro); Esposito (dal 55′ D’Angelo), Reginaldo, Vivacqua (dall’85’ Gerardi). A disposizione: Albertazzi, Finizio, Summa, Alcides Dias, Gerardi, Garcia, Carrà, Viviani, Di Dio, Setola. Allenatore: Colucci.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco (Assistenti: Zanellati e Munerati).

MARCATORI: al 31′ Reginaldo (P), al 53′ Celic (M).

NOTE – Ammonizioni: De Ciancio (P), Esposito (P), Allegretto (P), Carillo (M). Angoli:4-1. Rec.’: 1’pt, 4’st.

Messina-Picerno, la cronaca live testuale

90’+4 – Si è chiuso il match dopo 4 minuti di recupero: pari per 1-1 che accontenta più gli ospiti dei locali.

82′ – Conclusione forte ma centrale per Adorante, blocca il portiere.

79′ – Grande occasione per Vivacqua, che ci prova al volo dall’interno dell’area: pallone di poco alto sopra la traversa.

75′ – Ci prova dai 25 metri De Cristofaro: tiro telefonato, blocca facile Lewandowski. Stesso esito dall’altra parte con la punizione di Marginean. I diversi cambi non hanno spostato gli equilibri, dopo quelli all’intervallo che avevano dato una spinta in più al Messina affinché pervenire al pari. La stanchezza comincia a farsi sentire, ma l’impressione è che solo un episodio potrebbe sbloccarla.

66′ – Che sfortuna Burgio: il suo esordio con la maglia biancoscudata dura circa 20 minuti, il tempo di un assist. Problema muscolare per lui, al suo posto l’altro nuovo arrivo Angileri.

63′ – Adesso le squadre cominciano ad allungarsi e sono frequenti i ribaltamenti di fronte da un lato e dall’altro.

52′ – Pareggio del Messina: sugli sviluppi di un corner, assist fortuito del neo entrato (all’esordio) Burgio per Celic, che tutto solo batte il portiere.

46′ – Comincia la ripresa di Messina-Picerno, due cambi per Raciti: dentro i nuovi acquisti Rizzo e Burgio per Fantoni e Simonetti.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Dopo un minuto di recupero, si chiude il primo tempo di Messina-Picerno: 0-1 all’intervallo per via della rete di Reginaldo.

43′ – Balde vicino al gol, ma è fuorigioco. In questa fase finale di tempo il Messina ha cambiato passo, reagendo allo svantaggio.

38′ – Primo tiro del Messina, ma non verso la porta. Ci prova Damian dopo aver sfondato dentro l’area, il pallone finisce di poco fuori dal palo alla sinistra del portiere.

30′ – Si sblocca il match, il Picerno passa in vantaggio. E’ l’ex Reggina Reginaldo, già mattatore all’andata, a segnare la rete dell0 0-1: il brasiliano, bravo e fortunato, addomestica il pallone da fuori area e conclude, trovando la deviazione decisiva di Fantoni che spiazza Lewandowski.

26′ – Primo giallo della sfida, comminato a De Ciancio.

10′ – Di nuovo pericoloso il Picerno, partito decisamente meglio rispetto ai padroni di casa. Baricentro alto e tanta intensità per Reginaldo e compagni.

2′ – Subito pericolo dalle parti di Lewandowski. De Ciancio prova a sfondare per vie centrali su servizio dalla sinistra, ma la difesa sbroglia la matassa non senza qualche difficoltà. In questi minuti sembra essere il Picerno a fare la partita: gli ospiti palleggiano ripartendo da dietro, il Messina si difende.

1′ – E’ cominciata Messina-Picerno

PRIMO TEMPO

Messina-Picerno, le formazioni ufficiali

MESSINA: Lewandowski, Fantoni, Fofana, Simonetti, Adorante, Damian, Balde, Carillo, Celic, Rondinella, Fazzi.

PICERNO: Viscovo, Vanacore, Pitarresi, Allegretto, Vivacqua, Esposito, Dettori, Reginaldo, Guerra, De Franco, De Ciancio.