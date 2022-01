Messina: oggi nuova seduta di Consiglio comunale

19 Gennaio 2022 09:05

Messina: il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa

Oggi, mercoledì 19, alle ore 13, il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: modifiche al vigente Regolamento del Consiglio comunale di Messina; approvazione Regolamento comunale di istituzione e disciplina del mercato dell’usato. Nella seduta di lunedì 17 l’Aula, dopo avere accolto due emendamenti, ha esitato, con diciassette voti favorevoli, quattro astenuti e nessuno contrario, il provvedimento relativo alle modifiche agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento comunale per l’utilizzo del Palazzo della Cultura “Antonello da Messina” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 124 del 10/07/2020. Successivamente il Civico consesso ha respinto, con tre voti favorevoli, dodici contrari e cinque astenuti, il regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale e per la cura del decoro di Palazzo Zanca.