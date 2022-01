Messina, nuovo Hub vaccinale a Letojanni: “sede agevole e con più spazi” [FOTO]

9 Gennaio 2022 09:59

Hub vaccinale zona ionica a Messina: trasferimento da Villagonia a Taormina, presso il Palazzo dei Congressi di Letojanni. Sarà attivo da domani

“Ho disposto il trasferimento del Centro vaccinale di Villagonia a Taormina, presso il Palazzo dei Congressi di Letojanni, da domani lunedì 10 Gennaio. Abbiamo preso questa decisione per venire incontro alle esigenze dei cittadini, prevedendo cosi la vaccinazione in un Hub più grande con spazi di oltre mille metri quadri e la possibilità per le persone di attendere al coperto. Il nuovo Centro sarà aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 15 e da giovedì a sabato dalle 15 alle 19 anche per i vaccini pediatrici”. Lo ha detto il Commissario dell’emergenza Covid-19 di Messina, Alberto Firenze che poi ha aggiunto: “sono sicuro che l’istituzione di questo nuovo Centro vaccinale potrà agevolare la somministrazione delle dosi con la possibilità di effettuare più vaccini giornalieri. La collocazione in questo sito è stata pensata anche per motivi logistici e per la migliore viabilità nella zona. Nell’area ionica rimarrà sempre aperta anche Villa Ragno a Santa Teresa di Riva”.