Messina: morto lo stimato architetto Lio Sottile

31 Gennaio 2022 10:54

I funerali saranno martedì 1 febbraio alle 16,00 nella Basilica di S. Sebastiano a Barcellona Pozzo di Gotto

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e degli amici l’architetto Lio Sottile, di Barcellona Pozzo di Gotto. “Lio Sottile, oltre che caro collega, era molto stimato nell’area del Longano e in tutta la provincia per la sua passione per le arti e per la capacità di sperimentare nuovi linguaggi. Laureato dal 1978, Lio era in pensione come docente e aveva da pochi giorni compiuto 70 anni”, si legge in un post del Consiglio dell’Ordine degli architetti di Messina.

I funerali si terranno domani, martedì 1 febbraio, alle ore 16,00 presso la Basilica di San Sebastiano a Barcellona Pozzo di Gotto.