Messina: lunedì nuova seduta di Consiglio comunale

20 Gennaio 2022 15:41

Messina, il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa

Lunedì 24, alle ore 18, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: approvazione Regolamento comunale di istituzione e disciplina del mercato dell’usato; e modifica dello Statuto dell’Azienda Speciale Messina Social City. Nella seduta di ieri, mercoledì 19, l’Aula, dopo avere accolto due emendamenti, ha approvato, con diciannove voti favorevoli, quattro astenuti e nessuno contrario, il provvedimento relativo alle modifiche del vigente Regolamento del Consiglio comunale di Messina. Successivamente l’Aula ha esitato, con diciannove voti favorevoli, quattro astenuti e nessuno contrario, l’atto di indirizzo per il Sindaco e la Giunta comunale di nomina del Comandante della Polizia municipale. Il Civico consesso infine ha approvato, con diciotto voti favorevoli, quattro astenuti e nessuno contrario, la mozione sull’Eco Grande Acquario.