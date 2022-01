Messina: lunedì l’avvio di una nuova sessione di Consiglio comunale

7 Gennaio 2022 12:28

Messina: lunedì 10 Gennaio, alle ore 18, il Consiglio comunale avvierà una nuova sessione consiliare con all’ordine del giorno diciassette proposte di deliberazione

Lunedì 10, alle ore 18, il Consiglio comunale di Messina avvierà una nuova sessione consiliare con all’ordine del giorno diciassette proposte di deliberazione. I provvedimenti da discutere riguardano il regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale e per la cura del decoro di Palazzo Zanca; il regolamento per l’istituzione della Baby amministrazione; le modifiche agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento comunale per l’utilizzo del Palazzo della Cultura “Antonello da Messina” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 124 del 10/07/2020; approvazione nuovo statuto comunale; proposta di conferimento cittadinanza onoraria al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina; cinque proposte di acquisizione al Patrimonio Comunale di manufatti abusivi. Determinazioni conseguenti ai sensi dell’art. 31 comma 5 D.P.R. 380/01 e successive modificazioni e integrazioni come recepito dalla Legge regionale 16/2016; modifica dello statuto dell’Agenzia Comunale per il Risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina denominata A.RIS.ME’. Introduzione della figura del Direttore Generale in adeguamento all’art. 114 del TUEL; modifiche al vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Messina; approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare comunale ai sensi della Legge 06.08.2008 n. 133; DUP 2022-2024-Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024; costituzione Fondazione Missenion; approvazione Regolamento comunale di istituzione e disciplina del mercato dell’usato; e modifica dello Statuto dell’Azienda Speciale Messina Social City. Nella seduta d’urgenza dello scorso mercoledì 5 gennaio, il Consiglio ha approvato, con otto voti favorevoli, tre contrari e quattro astenuti, il Rendiconto di Gestione Esercizio Finanziario 2020.