Messina: lavori notturni per completare gli interventi sullo svincolo Boccetta [FOTO]

10 Gennaio 2022 17:34

Si ultimeranno in tre nottate gli interventi iniziati lo scorso 27 dicembre per restaurare, riparare e rinnovare lo svincolo autostradale “Boccetta” di Messina. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, infatti, nelle quattro giornate previste a fine anno non si sono potuti chiudere alcuni dei programmati lavori di manutenzione del verde, ripavimentazione stradale e ripristino degli impianti di illuminazione. Per non creare aggravi alla circolazione, i tecnici di Autostrade Siciliane hanno optato per il completamento degli interventi nel corso delle ore notturne delle prossime giornate e pertanto lo svincolo rimarrà interdetto al traffico in uscita solo tra le ore 21.00 e le 6.00 del mattino, nelle notti tra martedì 11 e mercoledì 12 e tra mercoledì 12 e giovedì 13. Nel corso delle ore di lavoro, come già successo in precedenza, verrà aperto al transito in uscita lo svincolo di Giostra, per i mezzi provenienti dalla direzione Catania. Lo svincolo di Boccetta sarà invece chiuso in entrata, sempre tra le ore 21.00 e le 6.00 del mattino, nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 e in quella tra giovedì 13 e venerdì 14.