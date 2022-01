Messina, la richiesta di Biancuzzo: “stop alla chiusura schizofrenica dello svincolo di Giostra”

2 Gennaio 2022 10:56

Per il Consigliere della Sesta Circoscrizione si tratta di una beffa per uno svincolo che “apre e chiude in maniera schizofrenica impedendo di servire alla fluidità dei mezzi diretti nella zona nord della città”

Il Consigliere della Sesta Circoscrizione del Comune di Messina, Mario Biancuzzo, ha inviato una richiesta di intervento presso il Presidente del CAS affinché non venga chiuso lo svincolo di Giostra sulla tangenziale uscita San Michele Comune. La lettera è stata inviata al Sindaco Cateno De Luca e a tutti gli Assessori comunali. Di seguito la richiesta:

“Egregio Signore Sindaco,

Io Mario Biancuzzo, nella qualità di consigliere, chiedo al Sindaco ed agli assessori della giunta del Comune di Messina di conoscere le motivazioni che rendono in modo schizofrenico fruibile o meno lo svincolo di Giostra uscita svincolo per San Michele. Occorre considerare che in questi giorni la fruibilità di codesto svincolo che ha ben compensato la chiusura del Boccetta causa lavori in corso, e pur vero l’uscita di Giostra è quanto mai necessaria agli automobilisti in transito destinati a raggiungere i villaggi collinari del 6 Quartiere. Non si comprendono che ci siano ragioni di sicurezza o di altra natura che impediscono l’apertura definitiva dell’uscita a Giostra proprio per meglio servire alla fluidità dei mezzi diretti nella zona nord della città.

E’, mai, possibile che quando si tratta di rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa-politica riferita al benessere dei cittadini residenti nel 6 Quartiere si verifica di tutto e di più in danno a quanti di noi hanno scelto di risiedere in questo bellissimo territorio?

Non basta che paghiamo da 50 anni il pedaggio sulla tangenziale, in località Ponte Gallo, che chiamano ingannevolmente Villafranca?

Dobbiamo anche subire la beffa di uno svincolo che a Giostra apre e chiude in maniera schizofrenica e per giunta a dispetto di una viabilità che quando lo svincolo, appunto denominato Giostra, viene aperto lo è in fruizione della chiusura di altri svincoli, sicuramente non rispetta le ragioni e gli interessi dei cittadini residenti a nord del comune di Messina.

Pertanto sollecito l’attuale amministrazione comunale a decidere una volta per tutte di prendere posizione e salvaguardare i diritti lesi di noi messinesi abitanti nei villaggi collinari e sulla estrema riviera nord di Messina.

Quindi occorre, intanto, farsi carico di una azione congiunta politica ed amministrativa per abolire il pedaggio ai messinesi che vengono ogni giorno dissuasi ad abitare, a fare investimenti nel territorio a nord del Comune di Messina posto che a tutti non viene imposto un tributo salato ingiusto che non ha niente a che vedere con le ragioni di un pedaggio, accertato che transitiamo dentro il Comune della città; inoltre occorre in maniera definitiva migliorare la viabilità di questo territorio migliorando il flusso dei mezzi in transito favorendo l’immediata e definitiva apertura dello svincolo di Giostra.

In attesa di un riscontro attento, puntuale e ragionevole si porgono e migliori auguri per l’anno 2022”.