Messina, la denuncia di un cittadino: “cumuli di rifiuti in via Brescia incrocio via Catania” [FOTO]

16 Gennaio 2022 15:21

Messina: degrado ed incuria nel quartiere Lombardo. Le immagini

Arriva forte e chiara la denuncia di un cittadino di Messina sul degrado ed incuria che caratterizza la città. Il cittadino ci scrive: “evidentemente, passa il tempo, passa gli anni, ma in questa città anziché migliorarsi si va a peggiorare…..(non per questo siamo fra gli ultimi nella classifica sulla qualità di vita e servizi fra le città italiane!) . Una foto si riferisce ad una fontana pubblica ubicata accanto al pozzo D’Arrigo a Camaro: le immagini parlano da sole non credo ci sia altro da aggiungere. Mentre l’altra al quartiere dove risiedo il Lombardo via Brescia incrocio via Catania anche qui nulla da aggiungere la mini discarica aumenta di giorno in giorno.

La colpa? L’inciviltà sempre più diffusa fra i cittadini e la carenza di chi dovrebbe provvedere e non può o non vuole?

Ormai non credo che ci sia altro da dire o aggiungere, peccato per Messina”, conclude.