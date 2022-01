Messina in “zona rossa” e scuole chiuse: terminato il vertice in Prefettura

7 Gennaio 2022 14:13

Il Sindaco spiegherà l’esito dell’incontro in una diretta social alle 15

Finito da poco il vertice istituzionale in Prefettura. Alle ore 15:00, sulla pagina “De Luca Sindaco di Messina”, verrà trasmessa una diretta in merito all’ordinanza di chiusura delle scuole ed all’istituzione della zona rossa a Messina. Il primo cittadino annuncerà gli eventuali provvedimenti e già nei giorni scorsi aveva anticipato che sarebbero state emanate possibili ordinanze. Cateno De Luca ha più volte specificato di ritenere giusta la chiusura delle scuole “per almeno altri 15 giorni”, in modo da far fronte alla diffusione dei contagi da Covid-19. Si attendono dunque le parole del Sindaco.