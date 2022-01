Messina: illustrato al Palacultura il programma delle attività sociali 2022 del Club Alpino Italiano

24 Gennaio 2022 09:11

Illustrato al Palacultura il programma delle attività sociali 2022 del Club Alpino Italiano sezione di Messina

Alla presenza dell’Assessore al Turismo Enzo Caruso é stato presentato al Palacultura dal Presidente della sezione di Messina del C.A.I (Club Alpino Italiano) Nuccio Zanghì il programma delle attività sociali dell’anno 2022. Durante il partecipato incontro, nel quale si sono alternati gli interventi di alcuni soci, è stato illustrato ai presenti il ricco calendario di escursioni, passeggiate, mostre ed incontri culturali che da gennaio a dicembre consentirà di conoscere il territorio dei Peloritani, dei Nebrodi, dell’Etna e dell’Aspromonte, anche con alcune passeggiate anche fuori regione. L’Assessore Caruso, nel portare i saluti dell’Amministrazione comunale e della collega Dafne Musolino, Assessore all’Ambiente, assente in quanto fuori sede, ha espresso apprezzamento per le attività del C.A.I. e per le sue finalità, orientate all’ambiente e alla conoscenza del territorio. Con l’obiettivo di allargare l’offerta turistica della città, ha quindi invitato i soci a contribuire all’implementazione della segnaletica lungo i sentieri, come già fatto lungo il “Sentiero Italia” (Carrozzabile dei Peloritani) dallo stesso C.A.I e lungo i percorsi tracciati dall’Azienda Forestale.