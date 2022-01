Messina, entro l’Epifania inaugurato un nuovo punto tamponi: sorgerà nell’area del mercato di Giostra

3 Gennaio 2022 13:10

Entro l’Epifania verrà inaugurato un nuovo punto per effettuare tamponi a Messina: sorgerà nell’area del mercato di Giostra

Entro l’Epifania la città di Messina sarà dotata di un terzo punto per effettuare tamponi. Sorgerà nell’area del mercato di Giostra e non servirà prenotazione. La decisione è dell’ufficio Covid guidato dal commissario Alberto Firenze, in stretta collaborazione con l’Asp e con l’amministrazione comunale. “Si tratta di un’area ampia e comoda ai fini logistici – spiega il commissario Covid di Messina, Alberto Firenze – perché consente dall’ingresso più in alto di far entrare le auto e da quello più in basso di farle uscire, con spazi all’interno per sostare, eseguire il tampone e svoltare senza creare intasamento nelle vie principali della città“. Rimarranno attivi l’ex Gasometro, solo per chi è prenotato tramite Messina Social City e il Palarescifina, per tamponi di verifica tramite Usca e settore scuola.