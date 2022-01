Messina, due avvisi per assunzione Infermieri al Policlinico: info sui bandi [LINK]

4 Gennaio 2022 12:45

La scadenza per la domanda è prevista il 10 gennaio 2022

Nella giornata di ieri, 3 gennaio 2021, sono stati emanati 2 Bandi per l’assunzione di personale Infermieristico, presso il Policlinico Gaetano Martino di Messina. Il primo, delibera 689, riguarda l’Avviso di selezione per soli titoli per la formulazione di una graduatoria per eventuali incarichi a tempo determinato di CPS Infermieri Cat. D; il secondo, delibera 690, riguarda l’Avviso di selezione pubblica per soli titoli per l’assegnazione di eventuali incarichi Libero Professionali da destinare a laureati in Infermieristica, in possesso del Master Universitario di Primo Livello in Infermieri/Ferristi di Sala Operatoria, per la chirurgia mininvasiva e robotica.

Entrambe le procedure saranno accessibili esclusivamente on-line tramite sulla piattaforma aziendale dedicata (link in fondo all’articolo) a decorrere dal 04 gennaio 2022 e sino alla data di scadenza 10 gennaio 2022.

Bando Tempo Determinato

Bando Libera Professione

Clicca qui per accedere alla piattaforma presentazione domande