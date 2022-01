Messina, il Sindaco ci ripensa: le scuole restano aperte dopo una domenica di ordinaria follia

16 Gennaio 2022 18:25

Scuole aperte e scuole chiuse, caos totale a Messina: il sindaco annuncia la dad, poi ci ripensa dopo la sentenza del Tar sul comune di Siracusa e una nota al vetriolo del sottosegretario Floridia. Alle mamme: “non mi contattate più, non posso fare nulla”

“A Messina domani la scuola sarà aperta”. Cateno De Luca, dopo aver annunciato un’ordinanza che prevedeva la Dad, torna sui suoi passi dopo la sentenza del Tar sul comune di Siracusa e una nota al vetriolo del sottosegretario Floridia. Il primo cittadino, in una diretta facebook, annuncia, dopo una giornata di ordinaria follia: “basta così, mi arrendo. Guarda che caso: la nuova ordinanza del Tar esce pochi minuti dopo il mio annuncio del primo pomeriggio. In zona arancione non posso fare nulla. Domani tutti in presenza, mi dispiace per studenti e genitori”. Nel pomeriggio aveva detto: “io ci provo, articolo l’ordinanza in un altro modo, dopo la sentenza del Tar, nella speranza che regga. Domani non si va a scuola e si fa la dad, poi se domani qualcun altro deciderà di fare ricorso e il Tar ci darà torto vorrà dire che martedì o mercoledì si tornerà in presenza. Ma per me siamo zona arancione e io ci provo per scardinare questo principio assurdo che è torniamo a scuola, ci contagiamo e poi andiamo in dad”.

Il Tar di Catania accoglie ricorso del Miur sulla chiusura delle scuole nel comune di Siracusa, situato in “zona arancione”

“Il Ministero dell’Istruzione ieri ha impugnato l’ordinanza del comune di Siracusa su chiusura delle scuole”. E’ quanto affermano il Presidente del Comitato Scuola in Presenza – Messina, Cesare Natoli e gli avvocati Armando Hyerace, Massimo Nicola Marchese, Aurelio Rundo Sutera. “Appena pubblicato il decreto cautelare che accoglie la richiesta di sospensione specificando che “c) il Comune di Siracusa è attualmente “zona arancione”; d) ne consegue che l’ordinanza impugnata viola i parametri normativi appena indicati, che appaiono prevalenti rispetto a quanto disposto con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 in data 7 gennaio 2022”. Il TAR quindi chiarisce che il potere discrezionale dei sindaci in materia di chiusura delle scuole può essere esercitato esclusivamente in zona rossa, che in una Città “normale” avrebbe messo la parola fine ad una vicenda grottesca e patetica tristemente giocata sulla pelle di bambini e ragazzi delle Scuole siciliane. Non è così a Messina, dove il Sindaco ha appena comunicato che disporrà una nuova ordinanza di chiusura delle scuole, incurante dei pronunciamenti dell’Autorità Giudiziaria. Una ordinanza che, a questo punto e con un quadro normativo assolutamente chiaro, al netto di eventuali responsabilità anche di carattere penale, non potremo che impugnare per fare ristabilire nuovamente l’ordine violato da chi continua a usare la comprensibile preoccupazione dei cittadini come facile strumento di consenso politico”, concludono.

Messina, Floridia contro De Luca: “le scuole non si chiudono per paura e comodità. Basta la politica gridata da sceriffi”

“Ho atteso nel silenzio la prima settimana di scuola. L’inizio poteva anche essere complicato. Ma adesso basta! Che nessuno continui a privare del diritto allo studio i più piccoli, i nostri giovani, tenendo le scuole chiuse mentre tutto il resto è aperto! In Sicilia un’ordinanza di Musumeci ha creato lo scompiglio e da troppi giorni c’è confusione. Questa ordinanza, malamente interpretata, viene utilizzata per chiudere le scuole in zona rossa o arancione, indiscriminatamente. E non solo. Le scuole non si devono chiudere, neanche in quelle zone, salvo in caso di focolai o gravi e comprovate situazioni”. E’ quanto afferma su Facebook il Sottosegretario all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia. “Non si chiudono per precauzione, per paura, per comodità. Non si chiudono per poi lasciare che il pomeriggio i ragazzi escano per le città a giocare e incontrarsi come nulla fosse! Lo chiedo a tutti i sindaci e in particolare al sindaco di Messina città della quale conosco molto bene la popolazione scolastica e le sue necessità, la smetta di fare campagna elettorale sul tema scuola e permetta ai nostri studenti di esercitare al meglio il diritto allo studio. Ne hanno bisogno loro. Ne abbiamo bisogno noi affinché la nuova generazione possa un giorno, con le parole imparate a scuola, combattere l’ignoranza che dilaga e indebolisce la nostra democrazia, superare le paure che fanno prendere decisioni d’istinto e non di conoscenza e riconoscere le falsità che certa politica diffonde. È gravissimo il danno che stiamo procurando a questa generazione! Non esisteranno ristori per loro. Ci sono ragazzi che vivono in alcuni quartieri delle città che solo a scuola trovano un ambiente sicuro dove crescere e trascorrere la giornata. Basta la politica gridata da sceriffi. Ci vuole un bagno di umiltà e coraggio. Nonostante tutte le difficoltà di questa pandemia, abbiate la forza di fare la cosa più giusta.Non più facile. Non più popolare. Più giusta. E sappiamo tutti qual è. Spalancate le porte delle nostre scuole. La scuola è presidio di educazione alla legalità di cui abbiamo un cocente bisogno. Ragazzi, desiderate la scuola in presenza. Sarà la vostra ancora di salvezza in un mondo pieno di sfide e di mediocri“, conclude.

Messina, De Luca risponde a Floridia: “si aspetta che ci si infetti per tornare in Dad”

Non va giù la nota del Sottosegretario all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia, al sindaco di Messina, Cateno De Luca. Il primo cittadino afferma: “perchè non ha parlato quando Musumeci ha fatto l’ordinanza? Che la paghiamo a fare? Non chiedo manco le dimissioni, non ne vale la pena. Ormai si aspetta che ci si infetti per tornare in Dad. Il Governo sta facendo solo confusione”.