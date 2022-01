Messina: domani nuova seduta d’urgenza di Consiglio comunale

3 Gennaio 2022 10:24

Messina: domani il Consiglio comunale si riunirà in seduta d’urgenza per proseguire l’attività deliberativa

Domani, martedì 4 gennaio, alle ore 11.30, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta d’urgenza per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono la trattazione della proposta di deliberazione relativa al Rendiconto di Gestione Esercizio Finanziario 2020. Nella seduta di venerdì 31 il Civico consesso ha approvato, con undici voti favorevoli, dieci astenuti e nessuno contrario, la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 619 del 2/11/2021 avente ad oggetto “variazione urgente al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 c. 4 TUEL”. Successivamente l’Aula ha esitato, con dieci voti favorevoli, sette astenuti e nessuno contrario, la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 704 del 6/12/2021 avente ad oggetto “variazione urgente al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 c. 4 TUEL”. Il Consiglio ha infine deliberato diciotto riconoscimenti di debiti fuori bilancio.