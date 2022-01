25 Gennaio 2022 12:31

Messina: la giravolta di De Luca, nuova lettera di dimissioni. Saranno definitive il 14 febbraio

Il Sindaco Cateno De Luca, oggi, martedì 25 gennaio 2022, con una lettera indirizzata al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio Comunale, per come già preannunciato, comunica le irrevocabili dimissioni dalla carica di Sindaco di Messina. Le motivazioni saranno rese note prima dell’efficacia definitiva della presente e dunque, non oltre il prossimo 14 febbraio 2022. Da ricordare che nella serata di ieri erano state revocate.