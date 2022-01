Messina, De Luca sull’ultimo dl: “si è deciso di non decidere, basta trattative politiche su scelte sanitarie”

6 Gennaio 2022 11:40

“Ci sono due fazioni all’interno del Governo che non possono conciliare”, critica il Sindaco di Messina

“Ho seguito fino a tardi l’evoluzione del Consiglio dei ministri ed abbiamo visto il retroscena sulle non decisioni di questa situazione pandemica”. Ad affermarlo è il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, nel corso di una diretta social. Il primo cittadino, che si dice favorevole all’obbligo vaccinale indiscriminato, contesta le decisioni prese nell’ultimo Consiglio dei ministri: “sono indignato perché sentire dai telegiornali che l’obbligo vaccinale viene previsto per gli Over 50 perché sarebbe un compromesso politico proposto da Draghi in relazione alle posizioni di alcuni partiti di centrosinistra e Forza Italia di introdurre l’obbligo generalizzato, insieme all’opposizione di Lega e Fratelli d’Italia per l’introduzione del Super Green Pass nei servizi essenziali. Due estremi che non riescono a conciliare e qui voglio dire un concetto chiaro: quando si discute della salute delle persone non ci possono essere compromessi, non c’è trattativa. Si prendono le decisioni che si devono prendere”.