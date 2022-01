Messina, De Luca ripresenta le dimissioni: il Sindaco non risparmia le “frecciatine”

25 Gennaio 2022 13:46

“Io sono una persona responsabile che fa quello che è giusto fare”, si sfoga sui social Cateno De Luca

Il Sindaco Cateno De Luca ha presentato nuovamente le dimissioni da Sindaco di Messina, che saranno valide dal prossimo 14 febbraio. Il documento ufficiale è stato comunicato tramite le pagine social del primo cittadino, il quale non risparmia alcune frecciatine a chi lo critica del passo indietro fatto ieri: “ma quanto sono simpatici alcuni personaggi! Se te ne vai prima dell’udienza della Corte dei Conti del 8 febbraio ti accusano di essere come Schettino che abbandona la nave… Se te ne vai dopo l’udienza ritirando le dimissioni e ripresentandole con effetto dal 14 febbraio vieni accusato di essere umorale e di non avere le idee chiare… io sono una persona responsabile che fa quello che è giusto fare, cantate e mettetevi la parrucca quanto volete. Non mi sono mai fatto influenzare o condizionare da “quattru babbi” che hanno sempre fatto il bello e cattivo tempo rovinando la città”.