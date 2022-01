Stretto di Messina e Super Green Pass, De Luca annuncia lo sciopero della fame e poi reclama: “dove sono i parlamentari siciliani?”

17 Gennaio 2022 20:39

“Ad oggi la mia è stata una manifestazione pacifica, ma senza la modifica al decreto legge arriverà una reazione del popolo siciliano”: lo afferma in una diretta social il Sindaco di Messina, Cateno De Luca

“E’ una norma criminale, siamo in attesa del provvedimento del presidente Nello Musumeci”. E’ quanto ha affermato in una diretta social il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, che sta proseguendo l’occupazione della Rada San Francesco per manifestare contro l’obbligo di Super Green Pass per l’utilizzo dei mezzi di trasporto nello Stretto. “Ho apprezzato molto la visita del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è detto al mio fianco in questa protesta, anche se per i reggini si tratta solo di una questione parziale e riguarda solo i pendolari – afferma il primo cittadino messinese – . Io ad oggi non ho ancora sentito una dichiarazione stampa su questa legge criminale da parte dei deputati e dei senatori siciliani, una legge che ha creato un vero e proprio sequestro di Stato. Dove sono i parlamentari nazionali che rappresentano la Sicilia? Sono almeno cinquanta, nessuno di loro ha detto nulla su questa operazione denunciata prima dell’entrata in vigore del decreto legge”.

“Ci troviamo di fronte all’omertà di tutta la classe politica, ad un cortocircuito istituzionale. Io da qua non mi muovo e ad oggi la mia protesta è stata pacifica. Da domani mattina, però, non preoccupatevi a mandarmi roba da mangiare, mi alimenterò solamente con qualche caffè. Prima di portare alla fame i siciliani, lo sciopero della fame lo comincio io! Non finirà per come è iniziata, cioè nell’omertà più totale, lo Stato sta lanciando una sfida alla Sicilia, e io la raccolgo, ma non credo che sarò solo nel momento in cui si prenderà una decisione e si passerà ad una reazione. I siciliani sono un popolo e devono riscoprirlo”, conclude Cateno De Luca.