Messina, De Luca contro Musumeci: “il suo governo regionale continua a galleggiare come la merda. Il Governatore è ominicchio politico”

12 Gennaio 2022 23:03

Messina, De Luca: “Musumeci per l’ennesima volta mostra i muscoli che non ha e con la sua solita viltà politica continua ad usurpare il ruolo di presidente della regione siciliana”

Dopo l’azzeramento della Giunta regionale siciliana da parte del presidente, Nello Musumeci, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, è durissimo: “un governo regionale che continua a galleggiare come la merda! Musumeci per l’ennesima volta mostra i muscoli che non ha e con la sua solita viltà politica continua ad usurpare il ruolo di presidente della regione siciliana. Nello ed i suoi sodali perseverano nella distruzione della Sicilia con la mortificazione dei siciliani facendo perdere alla nostra amata terra anche le ultime opportunità del PNRR. Affermare che ci sono sette deputati che gli hanno fatto proposte e richieste irricevibili senza avere le palle di fare i nomi conferma la sua statura di ominicchio politico. Sostenere che rimane incollato con il culo sulla poltrona perché i siciliani sono con lui con una diretta FB seguita da meno di tre Mila persone in attesa degli annunci shock che non sono arrivati e’ il tentativo di far trionfare la propaganda del ventennio di cui Nello è un autentico cultore. Ed ora userà l’olio di ricino per vendicarsi del torto subito azzerando la giunta regionale! Nello non sei solo patetico ma ormai sei nocivo ed inconcludente ecco perché la tua stessa pseudo maggioranza ti ha mandato a cagare. Caro Nello se sei così sicuro di avere il popolo dalla tua parte dimettiti ed entro tre mesi voteremo ed avremo un nuovo governo. L’amara verità è semplice: ormai caro Presidente politicamente sei un quaquaracqua che per evitare di rimanere disoccupato preferisci galleggiare come la merda! Povera Sicilia”, conclude De Luca.