Messina, Daniele Lo Presti è il neo Comandante della Polizia metropolitana: la soddisfazione di De Luca

14 Gennaio 2022 17:04

Il Comandante Lo Presti ha ringraziato il Sindaco De Luca per la fiducia accordata esprimendo l’orgoglio di poter attuare un’azione di legalità attraverso il coordinamento del Corpo di Polizia Metropolitana

Daniele Lo Presti è il neo Comandante della Polizia metropolitana di Messina e da oggi ha assunto i pieni poteri del Corpo. L’ufficializzazione è avvenuta nel corso dell’incontro con il Sindaco metropolitano dott. Cateno De Luca. “Il neo Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana, dott. Daniele Lo Presti è da oggi nei pieni poteri della sua carica. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Metropolitano di Messina, dott. Cateno De Luca, per il nuovo incarico con la certezza che le attività del Corpo saranno sempre più indirizzate alla prevenzione e repressione delle attività illecite presenti nel territorio metropolitano. Il Comandante Lo Presti ha ringraziato il Sindaco De Luca per la fiducia accordata esprimendo l’orgoglio di poter attuare un’azione di legalità attraverso il coordinamento del Corpo di Polizia Metropolitana”, si legge nella nota .

Il Comandante Daniele Lo Presti, nato a Messina il 14 novembre 1980, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi G. Fortunato di Benevento ha frequentato il Corso di formazione Ufficiale di complemento della Guardia Costiera dal marzo 2001 al maggio 2001 (Accademia Navale di Livorno), il Corso di formazione (Ufficiale in ferma prefissata della Marina Militare) dal gennaio 2004 al marzo 2004 (Accademia Navale di Livorno), il Corso di formazione Agente di Polizia Locale di Milano dal maggio 2008 al luglio 2008 (Scuola Polizia Locale Milano) e il Corso di formazione Ufficiale di Polizia Locale Milano dal marzo 2014 a giugno 2014 (Accademia Ufficiale Polizia Locale Milano).

Da maggio 2001 a maggio 2002 ha ricoperto l’incarico di Ufficiale addetto ufficio polizia giudiziaria e demanio – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Messina; da marzo 2004 a luglio 2007 il ruolo di Ufficiale addetto Ufficio infrastrutture e demanio Comando Militare Marittimo autonomo in sicilia Augusta (SR); da luglio 2008 a dicembre 2013 l’incarico di Agente di Polizia Locale Milano (Viabilità, commercio, microcriminalità); da dicembre 2013 a agosto 2017 l’incarico di Ufficiale polizia Locale Milano (Responsabile Vigili di quartiere zona 6, Responsabile Nucleo Problemi del Territorio, Responsabile Squadra Contrasto Bici rubate e Ricettazione); da settembre 2017 a ottobre 2019 è stato Vice Comandante Polizia Locale Taormina; da novembre 2019 a luglio 2020 Ufficiale Polizia Locale Messina (Responsabile Sezione Operativa Territoriale, Motociclista e supervisore Centrale Operativa) e da agosto 2020 a dicembre 2021 Vice Comandante Polizia Locale Taormina.