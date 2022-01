Messina: continua il processo di assunzione di nuovi autisti e manutentori in ATM

25 Gennaio 2022 19:24

La famiglia di ATM S.p.A. diventa ancora più grande con 25 nuovi autisti e tre addetti alla manutenzione che oggi pomeriggio hanno firmato i loro contratti di lavoro. Gli apprendisti manutentori si andranno ad unire ai dodici assunti nelle scorse settimane per potenziare la squadra del minuto mantenimento e del pronto intervento, mentre gli autisti fanno parte della long list realizzata lo scorso anno. In totale dalla nascita di ATM S.p.A. nel giugno 2020 sono stati 215 i giovani e meno giovani che si sono uniti alla squadra, portando il numero di dipendenti totale a 538 unità, numero che a brevissimo arriverà a 550.

“È una grande festa per noi oggi, come lo sono state tutte le assunzioni avvenute nell’ultimo anno e mezzo – dichiara il presidente di ATM, Giuseppe Campagna – Ogni volta è una gioia vedere le espressioni dei nostri ragazzi che finalmente riescono ad ottenere una professione, spesso tanto desiderata, nella città di Messina. Un ringraziamento particolare va a tutte le funzioni aziendali che hanno seguito passo passo l’iter per l’espletamento di queste selezioni pubbliche che si sono svolte all’insegna dei valori di trasparenza, legalità, valorizzazione delle competenze dei singoli e nel rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio. Si tratta di contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato che nulla hanno a che fare con le somministrazioni fatte tramite le agenzie interinali che per anni hanno tenuto sotto scacco decine di lavoratori – conclude Campagna”. I neoassunti andranno a potenziare i servizi alla cittadinanza sostituendo anche i dipendenti recentemente andati in pensione.