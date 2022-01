Messina, consegnata la cittadinanza onoraria al Dipartimento Militare di Medicina Legale 

27 Gennaio 2022 17:50

Conferita in data odierna, presso Palazzo Zanca, la cittadinanza onoraria al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina

Oggi pomeriggio, a Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Cateno De Luca, e degli Assessori, Salvatore Mondello, Dafne Musolino e Enzo Caruso, e in rappresentanza del Consiglio comunale i consiglieri Giuseppe Schepis e Giovanni Caruso è stata conferita la cittadinanza onoraria al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, rappresentato dal Colonnello Alfonso Zizza Direttore della struttura ospedaliera militare. Nel corso della breve cerimonia, nel rispetto delle regole vigenti dettate dalla emergenza epidemiologica, il Sindaco ha consegnato al Colonello Zizza una pergamena con incisa la motivazioni ufficiale dell’onorificenza, “L’Amministrazione comunale di Messina con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 10 gennaio 2022 ha conferito la Cittadinanza Onoraria al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina in segno di riconoscenza “per lo spirito di sacrificio e l’impegno profuso del personale sanitario militare e civile per far fronte all’emergenza sanitaria e contenere il diffondersi dei contagi da Covid-19 attraverso una mirabile azione che ha contribuito il raggiungimento di una elevata percentuale di immunizzati in Città, in virtù della collaudata sinergia interistituzionale al fine di assicurare il legame solidaristico che unisce alla comunità”.

“Un atto fortemente voluto da questa Amministrazione. Sono orgoglioso – ha detto il Sindaco – di conferire l’onorificenza ad una struttura che per vicende note era stata quasi destinata ad essere sostanzialmente sfrattata dal contesto dove è ubicata. Oggi, con questa nostra scelta di ridimensionamento possiamo affermare che, anche se nefasta, è stata una occasione tradotta in un punto di forza che ha restituito all’ex Ospedale militare il ruolo di essere punto di riferimento fondamentale per la comunità cittadina. Un grazie anche al Consiglio comunale, rappresentato dai consiglieri Schepis e Caruso, ai quali bisogna dare merito di avere avuto la capacità di unire almeno, una volta la volontà, di questa Giunta a quella del Consiglio comunale. Pertanto, un ringraziamento rivolgo a tutti con l’auspicio di sempre più nuove collaborazioni interistituzionali che non siano soltanto ascrivibili a momenti emergenziali come questo, ma proiettati in attività sinergiche per il bene della cittadinanza”.

A seguire l’Assessore Mondello, proponente della proposta di delibera per la competenza nei Rapporti con le Forze Armate ha aggiunto “si continua a lavorare in perfetta sintonia con la Forze Armate così come è stato fatto in tutto il periodo del nostro mandato. Giornalmente ci confrontiamo con tutte le Forze Armate presenti all’interno del territorio comunale proprio perché crediamo nella sinergia tra i vari enti, quello militare ed il Comune di Messina. Allo stesso tempo non posso che ringraziare il Colonnello Zizza per l’eccellente lavoro svolto durante la pandemia considerandolo non soltanto dal punto di vista cittadino ma anche regionale ed extra regionale”.

Alla consegna della pergamena, il Colonnello Zizza nel suo intervento ha ringraziato il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale sottolineando di essere ancor più orgoglioso come messinese e “in un momento così difficile per l’intero Paese il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, combatte – ha precisato il Colonnello – diuturnamente con le armi della costanza e di un’operosa laboriosità al fianco di tutti i cittadini. L’importante e gradito riconoscimento ci consentirà di continuare, in maniera ancora più incisiva, a perseverare nella lotta al Covid-19”. A conclusione della cerimonia il consigliere Schepis si è complimentato sottolineando che “al di là dei protocolli militari il personale militare unitamente a quello civile con il loro operato hanno dato dimostrazione di essere una grande famiglia”.