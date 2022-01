Rifiuti a Messina, campagna di sensibilizzazione “Raccolta differenziata di carta e cartone”: domani la conferenza stampa di presentazione

24 Gennaio 2022 16:39

L’evento si terrà alle 10.30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca

Domani, martedì 25, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa sarà presentata la campagna di sensibilizzazione relativa alla raccolta differenziata di carta e cartone, promossa da Comieco, il Consorzio nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica. All’iniziativa, presente il Sindaco Cateno De Luca, prenderanno parte l’Assessore con delega alle Politiche Ambientali Dafne Musolino; il Presidente della Società in house Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo insieme ai componenti il CdA Mariagrazia Interdonato e Lorenzo Grasso, e il Direttore Generale Nicola Russo; e in rappresentanza di Comieco Carlo Montalbetti e Roberto Di Molfetta, rispettivamente Direttore Generale e Vicedirettore del Consorzio.

“Nel corso dell’incontro verrà fatto il punto sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Sicilia con un focus specifico sul Comune di Messina e sugli importanti risultati raggiunti. La campagna di comunicazione organizzata da Comieco avrà una copertura regionale e sarà anche l’occasione per ringraziare le pubbliche amministrazioni, le aziende di gestione dei rifiuti e i cittadini, che, nei perimetri dei rispettivi ruoli, hanno dato un’accelerazione alle performance di raccolta differenziata di carta e cartone con l’obiettivo di portare l’attenzione di tutti ad un livello superiore: raccogliere sì, ma farlo nel migliore dei modi per garantire un riciclo di qualità”, si legge nella nota.