Messina, quest’oggi la commemorazione del prof. Matteo Bottari a 24 anni dal barbaro omicidio

17 Gennaio 2022 16:33

Si è svolta quest’oggi, presso il Rettorato dell’UniMe, la cerimonia di commemorazione del professor Matteo Bottari a 24 anni dal barbaro omicidio

Si è svolto lunedi 17 gennaio 2022 presso il Rettorato dell’”Università degli Studi di Messina” un momento di riflessione a cura dell’Associazione Universitaria “Atreju – La compagnia degli studenti” volto a commemorare il Prof. Matteo Bottari, primario di Endoscopia e Professore associato presso la Facoltà di Medicina barbaramente assassinato in circostanze ancora misteriose il 15 gennaio 1998, alle ore 21:20, nei pressi dell’incrocio tra il Viale Regina Elena ed il viale Annunziata. A ventiquattro anni da quella tragica vicenda che colpì il nostro Ateneo e la Città di Messina intera, il delitto non ha un nè mandante nè un movente e dunque gli studenti, di ieri e di oggi, hanno voluto ricordarlo.

Ha partecipato al momento commemorativo anche il Magnifico Rettore Chiar.mo Prof. Salvatore Cuzzocrea il quale ha ribadito la speranza e l’interesse dell’Università affinché si faccia luce su questo efferato delitto, ricordando come l’Università al fine di tenere viva la memoria del prof. Bottari ha intitolato il 28.05.2019 alla memoria dell’Illustre accademico il “Palacongressi” del Policlinico universitario, dando seguito all’intitolazione della “Casa dello studente” di via Cesare Battisti avvenuta nel 2018 su richiesta delle Associazione Atreju.

“Ricordo bene quei mesi caratterizzati da un senso di smarrimento superato solo dalla speranza che si potesse fare chiarezza, spazzando le nebbie che avvolgevano la Città. Ricordo la rabbia che ci portò a manifestare e a rifiutare le etichette affibbiate al nostro Ateneo ed alla nostra Messina, ricordo bene quel sentimento che ci portò a ribellarci al fine di non sottostare alla cappa dell’omertà. Oggi, come ieri, è necessario andare fino in fondo per non ricadere in una finta calma, nata dall’oblio.” ha dichiarato l’avv. Ciccio Rizzo, Rappresentante degli Studenti in quegli anni.

“Ancora oggi, a distanza di quasi un quarto di secolo, continuiamo a chiedere GIUSTIZIA E VERITÀ, per poter dare speranza a tutti quei giovani che sognano un futuro migliore nella loro terra. Ciao Matteo, non ti abbiamo dimenticato.” ha dichiarato Guglielmo Gullifà, Senatore Accademico dell’Università degli Studi di Messina.