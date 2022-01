Messina: campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata di carta e cartone, martedì presentazione a Palazzo Zanca

21 Gennaio 2022 17:15

Campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata di carta e cartone: martedì 25 gennaio a Palazzo Zanca a Messina conferenza stampa di presentazione

Martedì 25, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, nel corso di una conferenza stampa sarà presentata la campagna di sensibilizzazione relativa alla raccolta differenziata di carta e cartone, promossa da Comieco, il Consorzio nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica. All’iniziativa, presente il Sindaco Cateno De Luca, prenderanno parte l’Assessore con delega alle Politiche Ambientali Dafne Musolino; il Presidente della Società in house Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo insieme ai componenti il CdA Mariagrazia Interdonato e Lorenzo Grasso, e il Direttore Generale Nicola Russo; e in rappresentanza di Comieco Carlo Montalbetti e Roberto Di Molfetta, rispettivamente Direttore Generale e Vicedirettore del Consorzio. Nel corso dell’incontro verrà fatto il punto sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Sicilia con un focus specifico sul Comune di Messina e sugli importanti risultati raggiunti. La campagna di comunicazione organizzata da Comieco avrà una copertura regionale e sarà anche l’occasione per ringraziare le pubbliche amministrazioni, le aziende di gestione dei rifiuti e i cittadini, che, nei perimetri dei rispettivi ruoli, hanno dato un’accelerazione alle performance di raccolta differenziata di carta e cartone con l’obiettivo di portare l’attenzione di tutti ad un livello superiore: raccogliere sì, ma farlo nel migliore dei modi per garantire un riciclo di qualità.