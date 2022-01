Messina: avviate le prime convenzioni con enti e associazioni per gli abbonamenti ai parcheggi Cavallotti e Zaera [FOTO]

17 Gennaio 2022 11:34

È stato presentato oggi alla città il modello di convenzione della promozione per enti e associazioni che permette di avere sconti sugli abbonamenti ai parcheggi in struttura Cavallotti e Zaera (Villa Dante) a Messina e sull’acquisto dei gratta e sosta utili per il parcheggio nella ZTL. Alla conferenza di stamattina, oltre ai vertici aziendali, hanno partecipato l’Assessore alla Mobilità Urbana, Salvatore Mondello, e i rappresentanti degli enti che per primi hanno sottoscritto la convenzione, tra cui Confesercenti, Centro per l’Impiego, Trenitalia, Cral Inps, Ass. Giardino di Luce e Guardia di Finanza.

“Dopo la rifunzionalizzazione e la parziale riqualificazione delle strutture, siamo molto soddisfatti dal gradimento ricevuto da questa promozione che permette di valorizzare al meglio i nostri parcheggi – dichiara Giuseppe Campagna, presidente di ATM S.p.A. – Con questa iniziativa rispondiamo alle esigenze di coloro che lavorano o studiano nel centro città, permettendo di risparmiare il 50% sul costo dei vari abbonamenti ai parcheggi Cavallotti e Zaera (Villa Dante). In questo modo i parcheggi di interscambio verranno finalmente usati correttamente e il trasporto pubblico locale diventerà il sistema preferito per gli spostamenti di prossimità, evitando di congestionare le vie principali e combattendo la piaga del parcheggio selvaggio”. La convenzione è riservata ad aziende private (ditte individuali o società) con più di 50 dipendenti, enti pubblici, associazioni di categoria, ordini professionali e no profit (CRAL, associazioni e gruppi di acquisto), scuole (anche parificate), società di autonoleggio, che possono fare richiesta tramite il form presente sul nostro sito nella sezione “Servizi Online”. Sul punto si è espresso il componente del Consiglio di Amministrazione, Salvatore Ingegneri, che ha curato nel dettaglio la stipula delle convenzioni: “Grazie a questa iniziativa abbiamo dato una risposta concreta alle richieste delle associazioni e degli enti attivi in città. La convenzione si aggiunge alle agevolazioni già presenti nel piano tariffario recentemente adottato. Si tratta di un ulteriore passo verso la completa rivoluzione della mobilità messinese che si andrà a concretizzare nei prossimi anni”. “Ad oggi sono sei i soggetti che hanno firmato la convenzione – conclude Campagna – ma siamo certi di ricevere ulteriori richieste nei prossimi giorni. Queste iniziative ci daranno la possibilità di dare il giusto rilievo alle nostre strutture garantendo un risparmio non indifferente alla cittadinanza”.