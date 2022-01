18 Gennaio 2022 22:26

Messina: auto in fiamme sull’A20 tra Milazzo e Rometta

Auto in fiamme sull’A20 tra Milazzo e Rometta in provincia di Messina. L’incendio è avvenuto alle 13 circa e l’alimentazione a Gpl ha reso l’attività dei Vigili del Fuoco di Milazzo più impegnativa del solito. In poco tempo la squadra ha avuto ragione dell’incendio, coadiuvati anche, per la viabilità, dalla squadra di presidio al CAS.