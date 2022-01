Messina, Antonio Ricciari 35° nella Dakar Classic 2022: il pilota siciliano è primo fra gli italiani in gara

14 Gennaio 2022 16:03

Antonio Ricciari chiude al 35° posto la Dakar Classic 2022: il pilota di Messina è risultato il migliore fra gli equipaggi italiani in gara

Ottima affermazione alla Dakar Classic 2022 per Antonio Ricciari. Al termine dell’ultima tappa di oggi la Bisha – Jeddah in Arabia Saudita, Ricciari ha conquistato il 35esimo posto, risultando primo fra gli equipaggi italiani in gara alla Classic. Grandissima la soddisfazione del pilota messinese che è anche il primo concorrente siciliano della storia della Dakar a correre in auto la celebre corsa con validità nel mondiale FIA sezione Dakar Classic.

Una soddisfazione enorme per Ricciari, pilota fra i più esperti della scena italiana del rally raid, con ottimi piazzamenti al Campionato Italiano Endurance oggi CCR (Cross country rally) al Trofeo Mitsubishi ed in altre prestigiose competizioni nazionali ed internazionali e quest’anno alla sua prima Dakar conquista un 35esimo posto su oltre 140 partecipanti di cui 18 italiani.

Il concorrente siciliano insieme a Marco Giannecchini, esperto navigatore del team già campione italiano con Renato Rickler al Tout Terrain, ha guidato una Mitsubyshi Evolution 3.5 messa a dura prova dalle tante insidie dei deserti della Dakar 2022.

Tanta anche la soddisfazione della sua scuderia la Rteam RalliArt, fra le più prestigiose del mondo rally raid con 2 vittorie del campionato del mondo T2, 1 vittoria del campionato europeo T2, 21 vittorie di coppa del mondo T2, 8 vittorie del campionato italiano, 11 partecipazioni alla Dakar e 43 podi internazionali.

“Sono contentissimo abbiamo patito parecchie difficoltà, ma senza mai demordere”. Ha dichiarato Antonio Ricciari appena giunto sul traguardo di Jeddah. “Non eravamo ovviamente al top del setup per una gara del genere ma siamo sempre stati molto concentrati e giorno dopo giorno siamo andati sempre più forte e più regolari. Il risultato ottenuto è di grande livello per le nostre aspettative, grazie a tutti i supporter, a tutte le persone che anche da lontano mi hanno caricato prima della partenza fino ad oggi. Penso che insieme abbiamo scritto un pezzettino di storia sportiva ed io di questo sono contento, a tutti dico: dream… dare… live it coltivate i vostri sogni, un uomo che non ha nuovi traguardi da raggiungere invecchia più facilmente”.

Ricciari è tornato alle corse dopo 12 anni, su invito della Rteam Rallyart ha deciso di correre alla Dakar per coronare il suo sogno di sempre. Dall’1 gennaio in 12 tappe, ha percorso oltre 8000 chilometri con numerose prove speciali.