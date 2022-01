Messina: 4 amministratori di Oliveri aderiscono a Forza Italia

9 Gennaio 2022 14:26

Forza Italia continua a crescere sul territorio. Stamattina, alla presenza dell’Onorevole Tommaso Calderone, capogruppo parlamentare all’Ars, che è stato promotore del passaggio, hanno aderito al partito tre componenti della Giunta Municipale e la massima espressione del Consiglio Comunale di Oliveri. Il Vice Sindaco Salvatore Bertino, gli Assessori Rosa Alessandro e Francesco Scardino e il Presidente del Consiglio, Concetta Triscari hanno deciso di sposare le idee e le posizioni di Forza Italia dopo una piacevole chiacchierata e un importante momento di confronto sulle tematiche che riguardano il territorio. Ha ufficializzato la sua adesione anche l’avvocato Giuseppe Ciminata, ex Presidente del Consiglio Comunale del comune tirrenico. “Il nostro gruppo cresce e da oggi si impreziosisce di quattro nuove figure che hanno dimostrato, nei fatti, di sapersi spendere per il loro territorio – ha affermato l’onorevole Calderone – Non posso che essere soddisfatto dell’adesione di Salvatore Bertino, Rosa Alessandro, Francesco Scardino, Concetta Triscari e Giuseppe Ciminata. A loro auguro un buono e proficuo lavoro”.