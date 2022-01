Reggina, ecco il doppio colpo: Folorunsho e Kupisz in amaranto! Ora il nodo uscite. E su Orozco e Rodriguez…

26 Gennaio 2022 20:27

La Reggina ha incassato il “sì” per Folorunsho e Kupisz, che passano in amaranto: il punto sul mercato

Era la giornata positiva, quella delle conferme, e si è chiusa senza sorprese, in positivo. La Reggina ha incassato il “sì” che si aspettava: Michael Folorunsho e Tomas Kupisz sbarcheranno in amaranto. Il ds Taibi ha praticamente chiuso le due operazioni, ora si attende l’ufficialità. Si tratta di un ritorno, per il primo, che desiderava già da questa estate la pista reggina, ma si è dovuto “accontentare” del Pordenone, su preciso ordine del Napoli, suo club di proprietà. Adesso, dopo i sei mesi poco felici in neroverde, e dopo le difficoltà dei partenopei a monetizzare, esaudita la richiesta del centrocampista di un nuovo sbarco sullo Stretto, sempre in prestito. Il secondo, duttile centrocampista di gamba in grado di stazionare a destra ma anche al centro, proviene sempre dal Pordenone. L’operazione è anche legata a quella di Folorunsho, considerando che i ramarri hanno voluto disfarsi di due calciatori ormai fuori dai piani.

Sempre riguardo alle entrate, diversa è la situazione riguardante Orozco e Rodriguez. Sul talento argentino si lavora quasi da inizio mercato, ma secondo quanto raccolto non si è ancora registrato il sì e il tempo stringe. Il mercato chiude lunedì e il margine per lavorare all’operazione (sempre prestito con riscatto fissato in estate) si riduce sempre più. Per quanto concerne Rodriguez, attaccante classe ’91 ex Chievo, zero assoluto. Non si registrano contatti e neanche possibili margini, a meno di decisioni diverse negli ultimi giorni, soprattutto perché si tratterebbe di un ulteriore Over a cui dovrebbe seguire un’uscita, e davanti la situazione è abbastanza bloccata. Dei centravanti Over, infatti, non esce nessuno, così come l’unica seconda punta, Menez.

E proprio il nodo delle uscite è quello che il club vuole ora risolvere, onde evitare di intasare le liste. Kupisz e Aya sono due Over e l’unica cessione “esperta” è quella di Liotti. Sarebbero 20 ad oggi – due in più – i giocatori presenti nella lista maggiore. Ma con Faty e Menez sempre più vicini alla permanenza, l’attenzione si sposta sui vari Regini, Ricci, Laribi. Da non escludere Micai, che vede il suo spazio ancora ristretto da Turati dopo “l’illusione” contro il Brescia.