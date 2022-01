Reggina, bomba sul futuro di Denis: “ha delle richieste. Se va via? Non escludo alcuna ipotesi…”

27 Gennaio 2022 13:55

Il procuratore di German Denis, Lorenzo De Santis, ha illustrato quale potrebbe essere il futuro del Tanque: non è detto che sia alla Reggina

Il mercato non smette mai di stupire. Lo sappiamo, eppure ogni sessione è in grado di meravigliarci. Può succedere di tutto, possono cambiare le prospettive nel giro di poche ore o anche di pochi minuti. Vale per i grandi nomi, vale anche in casa Reggina, che in questi ultimi giorni tenterà di sistemare quello che manca in entrata e in uscita. Dopo Giraudo e Aya, il club ha chiuso ieri per Folorunsho e Kupisz, per cui manca l’ufficialità. Ma il nodo uscite, come scritto su queste pagine, è al solito troppo intricato. Con l’esterno ex Salernitana e Pordenone saranno 20 gli Over in organico, due in più di quelli permessi. L’obiettivo è quindi farne uscire due. Faty e Menez, come sembra, non più. E allora la speranza si sposta sui vari Regini, Ricci, Laribi.

E se uscisse German Denis? Pazzi solo a pensarlo! E invece no. Sono i giochetti inaspettati del mercato, come detto. Lorenzo De Santis, suo amico e procuratore, ha parlato del suo futuro a “Buongiorno Reggina”, sui canali ufficiali del club: “German fisicamente si sente molto bene. Avrebbe grande voglia di mettersi in mostra, di avere un minutaggio diverso, ma non si sta esponendo molto pubblicamente”, neanche con interviste, “proprio per la responsabilità che sente nei confronti della squadra in un momento così delicato. Un paio di richieste ci sono state, anche dall’estero, e siamo tutti concentrati in questi giorni di mercato. Non è facile sbilanciarsi su una prospettiva perché c’è un allenatore nuovo. Si andrà a decidere tutto in questi 4-5 giorni e lui pensa solo a lavorare. Se c’è il rischio che possa lasciare la Reggina? Tutto è possibile fino al 31 gennaio alle ore 20 e io non mi sento di escludere alcun tipo di ipotesi. German è venuto a Reggio con l’idea di condividere e abbracciare un progetto, è molto legato a città e tifosi, non è un discorso economico o di obbligo a rimanere. Nella sua idea c’è sempre stata l’intenzione di voler finire a Reggio, è chiaro però che qualche pensiero gli può essere venuto. Io da amico prima che da procuratore sono sempre pronto ad ascoltarlo e consigliarlo, però teniamoci questo discorso socchiuso fino al 31″.