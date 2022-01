Cormar Futsal Polistena, nuovo colpo di mercato: c’è la firma di Ibrahim Badran

30 Gennaio 2022 12:50

Ibrahim Badran è un nuovo calcettista della Cormar Futsal Polistena: il laterale danese arriva dal Futsal Gentofte

Ancora un arrivo in casa della Cormar Futsal Polistena. Diamo il benvenuto a Ibrahim Badran, classe ’94 laterale danese, che indosserà la maglia bianconera n° 12. Giocatore della nazionale della Danimarca, Ibrahim proviene dalla società del “Futsal Gentofte” alla quale vanno i ringraziamenti da parte della Cormar Polistena per aver agevolato il trasferimento.

Felice per la riuscita dell’operazione Ibrahim dichiara: “sarà una delle più grandi esperienze della mia vita. L’Italia è una grande nazione ed il campionato di futsal italiano è conosciuto in tutto il mondo. È una sfida importante e sono molto entusiasta di far parte di questa squadra. Voglio lavorare sodo e contribuire con le mie qualità offensive e difensive ad aiutare i miei compagni di squadra, l’allenatore e la società affinché insieme possiamo ottenere la salvezza e mantenere la Serie A“.