Mazzarri blinda Altare. Niente Reggina, resta a Cagliari: “non lo venderemo, ci ha stupito”

16 Gennaio 2022 23:21

Per Giorgio Altare niente Reggina, resta a Cagliari: lo conferma l’ex amaranto Walter Mazzarri, che lo ha elogiato

C’erano stati i contatti, le parole, le promesse, ma il campo può stravolgere tutto e i buoni propositi non bastano. Giorgio Altare alla Reggina? Un nì, che a un certo punto era diventato sì ma che dopo una notte è diventato sempre più no, poi confermato anche dal procuratore. E ora la probabile parola fine arriva da un ex amaranto, Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, società che detiene il cartellino del giovane difensore: “Altare non lo venderemo, resta con noi. Ci ha stupito, e arrivava dalla C”, le parole del tecnico dei sardi al termine di Roma-Cagliari di questo pomeriggio, terminato 1-0. Le impressioni (fondate) che le buone prestazioni del giocatore potessero aver fatto cambiare idea ai rossoblu è adesso dimostrata anche dalle parole.